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На митинг в Самаре пришли около 500 человек
На митинг в Самаре пришли около 500 человек
В субботу, 18 февраля, в Самаре у Дворца спорта на ул. Физкультурной прошел митинг против нового порядка социальных выплат льготным категориям граждан Самарской области.
Организаторами акции выступили региональные отделения партий КПРФ, ЛДПР и движения "Гражданская инициатива". В митинге участвовали около 500 человек, сообщает "Волга Ньюс".
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