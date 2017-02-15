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На митинг в Самаре пришли около 500 человек

В субботу, 18 февраля, в Самаре у Дворца спорта на ул. Физкультурной прошел митинг против нового порядка социальных выплат льготным категориям граждан Самарской области.

Организаторами акции выступили региональные отделения партий КПРФ, ЛДПР и движения "Гражданская инициатива". В митинге участвовали около 500 человек, сообщает "Волга Ньюс".

Теги: митинг, Самара

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