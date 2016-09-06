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Температуру теплосети от Безымянской ТЭЦ восстановят к 19.00

На Безымянской ТЭЦ ведутся работы по восстановлению температуры теплосети

 

Сегодня, 18 февраля, в 3:57 произошло короткое замыкание на линии электропередачи, находящейся вне зоны ответственности «Т Плюс». В результате срабатывания автоматической защиты на Безымянской ТЭЦ произошел временный останов части оборудования, что повлекло снижение температуры горячей воды, отпускаемой станцией.

 

Оперативный персонал Безымянской ТЭЦ оперативно приступил к ликвидации последствий короткого замыкания. В 6:00 был введен в работу водогрейный котел №3 и энергетический котел №2, после чего началось плавное повышение температуры сетевой воды. Восстановить температурный режим в нормативных значениях планируется сегодня в 19:00.

 

Все работы ведутся во взаимодействии со службами МЧС России по Самарской области и с администрацией г.о.Самара.

 

 

 

 

 

 

Телефон «горячей линии» Главного управления МЧС России по Самарской области

337-72-82

 

Телефон «горячей линии» администрации г.о.Самара

332-24-49, 950-03-13

 

Интернет-приемная «Предприятия тепловых сетей»

63teplo.ru

Теги: ПТС, Безымянская ТЭЦ

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