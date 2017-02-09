Сегодня, 17:42

Воду вернули на Мехзавод и в Крутые Ключи

Сегодня "в 14.30 (мск) ремонтные работы завершены в полном объеме, водоснабжение потребителей восстановлено по штатной схеме", сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области

16 февраля в 15.35 (мск) "поступило сообщение об утечке на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 700 мм, по адресу: г.о. Самара, Красноглинский район, Московское шоссе, 19 км., в районе дома 1а".

На время проведения работ была отключена вода в 673 жилых домах и 11 социально-значимых объектах.

СКС сообщают: Сегодня, 17 февраля, около 12.30 была обнаружена сама утечка, начались работы по уплотнению стыка. Водовод чугунный, 1966 года.

По состоянию на 17:00 аварийно-восстановительные работы завершаются. Вода начинает поступать на первые этажи домов Мехзавода и Крутых ключей. Для полного восстановления водоснабжения по стандартной схеме понадобится ещё 1,5 – 2 часа".

Председатель обалстного правительства Александр Нефёдов "обратился к прокуратуре с просьбой провести проверку причин возникновения аварии, определить виновника и сумму ущерба, которую виновнику предстоит возместить, а также дать оценку действиям оперативных служб и органов власти при возникновении аварийной ситуации и реагировании на неё". Об этом сообщает пресс-служба.

Теги: мехзавод, крутые ключи, вода, скс

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