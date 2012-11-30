17 февраля 2017, 17:37

У «Русагро» появились новые планы в Самарской области

Осенью 2017 г. будет открыт цех рафинации, дезодорации, розлива и фасовки растительного масла завода по переработке масличных культур в Безенчуке (ЗАО «Самараагропромпереработка»). Об этом заявил глава ГК "Русагро" Вадим Мошкович, сообщает пресс-служба облправительства. Год назад Мошкович говорил о том, что компания инвестирует в проект 2 млрд рублей.

В завершение строительства вложат более 1,5 млрд рублей, сказал сегодня Мошкович. По его словам, кроме нового цеха компания планирует открыть на «Самараагропромпереработке» еще одно производство – цех грануляции лузги подсолнечника.

С губернатором Самарской области Мошкович обсудил планы «по реализации ряда конкретных проектов в Самарской области. В частности, речь шла о программе мелиорации земель в нашем регионе, которую планирует реализовывать "Русагро".

"С февраля по май мы определяем стратегические направления развития, решаем, куда и как мы инвестируем, — заявил Вадим Мошкович. — Вместе с Алексеем Поповым (министр сельского хозяйства Самарской области – Самара. ру) мы посмотрим орошаемые земли региона, подумаем, где и как можно развиваться".

Год назад, сообщала пресс-служба областного правительства, ГК "Русагро" собиралось до 2020 г. построить в Самарской области теплицы для выращивания овощей, а также создать производство по переработке мяса птицы. В свои проекты «Русагро» планировало вложить порядка 40-50 млрд рублей.

Но более всего «Русагро» интересна Самарская область в качестве удобной географической точки, откуда компания может экспортировать свою продукцию в Китай и Иран. "По логистике Самарская область очень удобна для нас в связи со взаимодействием с Китаем. Мы начали поставлять туда подсолнечное масло. У них его вообще нет, а продукцию российского производства они приветствуют, потому что она чистая, не генетически модифицированная, — пояснил Вадим Мошкович.

Год назад, как сообщало облправительство, Мошкович говорил о возможном создании в Самарской области опорной базы для поставки продукции ГК “Русагро” в страны Азии, в Иран. “Самарская область здесь имеет естественное логистическое преимущество. Из региона можем полностью закрыть потребность Ирана в жировой, растениеводческой и животноводческой продукции. Взамен кондитерская промышленность, в том числе и в Самарской области, сможет получать дефицитные в наших широтах фрукты и орехи”.

О намерениях начать разливать растительное масло в бутылки на мощностях ЗАО «Самараагропромпереработка», чтобы затем поставлять его в Среднюю Азию, Русагро заявляло еще в сентябре 2014 г.

Теги: русагро, ЗАО «Самараагропромпереработка»

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