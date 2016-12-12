Главу села Кошки подозревают в мошенничестве
Возбуждено уголовное дело в отношении главы сельского поселения Кошки Самарской области Андрея Жданова, сообщает пресс-служба следственного управления. Жданова подозревают в покушении на мошенничество при получении выплат с использованием служебного положения, в особо крупном размере.
По версии следствия, в 2014 г. Жданов посодействовал своей семье в том, что ее признали нуждающейся в жилье, затем от имени своей жены передал заявление в Управление сельского хозяйства администрации Кошкинского района о предоставлении социальной выплаты на завершение строительства дома.
Все документы, в том числе и акты приемки работ по строительству дома, которого не было, Жданов передал в областной Минсельхоз. И получил более 1,392 млн рублей по федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014- 2017 годы и на период до 2020 года».
Теги: Кошки, село, Жданов, мошенничество
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