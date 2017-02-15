ООО «ПСК Волга» будет ремонтировать Южный мост в Самаре
16 февраля подведены итоги двух аукционов - на выполнение работ по ремонту Южного шоссе на участке от ул. Набережная реки Самара до ул. Уральской с мостом «Южный» через р. Самара, а также по ремонту ул. Авроры на участке от ул. Промышленности до ул. Набережная реки Самары с путепроводом «Аврора» в створе мостового комплекса «Южный». Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.
Оба подряда получило ООО «ПСК Волга». Стоимость работ - 190,1 млн рублей и 334 млн рублей соответственно. Всего 524,1 млн рублей.
За эти деньги компания должна будет отремонтировать опоры моста, пролётные строения, мостовое полотно и т. д.
Перед началом работ будут демонтированы тротуарные плиты, слои покрытия проезжей части, деформационные швы и опоры освещения.
После подготовительных работ компании нужно будет обустроить коммуникационные мостики под пролётными строениями для укладки в них инженерных сетей (кабели связи, электрические кабели и т.п.), заменить деформационные швы, гидроизоляцию, дренаж, ограждение ездового полотна, перильное ограждение, лестничные сходы, наружное освещение, судоходную сигнализацию, покрытие проезжей части и тротуаров.
Систему водоотвода на мосту устроят по продольно-поперечной схеме в водоотводные трубки, расположенные вдоль путепровода. Переходные плиты будут из монолитного бетона.
Срок окончания работ по обоим контрактам - 2018 год.
Теги: южный мост, самара, ул. авроры, ооо пск волга
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