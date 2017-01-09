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Льготникам выплатят компенсацию на оплату жилья и ЖКУ в марте

Правительство Самарской области сообщило о том, что компенсации расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг "с учетом членов семьи" будут выплачивать в марте с доплатой за январь и февраль.

Речь идет о некоторых категориях граждан - участниках ВОВ, ветеранах боевых действий, реабилитированных граждан, многодетных семей и семей с детьми-инвалидами, которые получают компенсацию ен только на себя, но на членов своих семей.  

Теги: компенсации, льготники

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