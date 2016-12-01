Вчера, 15:20

О детской поликлинике на ул. Молодежной в Самаре :«…открытие…не представляется возможным»

«ВНИМАНИЕ! В связи с аварийной ситуацией в здании детской поликлиники (ул. Молодежная, д. 4) прием детей временно ведется в здании взрослой поликлиники (ул. Тополей, д. 12)». Такое объявление размещено на сайте самарской поликлиники №1.

И там же: «Министерство здравоохранения Самарской области и администрация ГБУЗ СО "СГП № 1" принимают все меры для устранения аварийной ситуации и восстановления эксплуатации здания. Приносим извинения за временные неудобства».

На запрос Самара. ру о том, было ли проведено обследование здания детской поликлиники, а также о том, что и когда планируется делать в этой ситуации, пресс-служба губернатора Самарской области сообщила:

«В пятиэтажном здании детского поликлинического отделения (далее – ДПО) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Самарская городская поликлиника № 1 Промышленного района» (далее – ГБУЗ СО «СГП №1», учреждение), расположенного по адресу: г.о. Самара, ул. Молодёжная, 4, 01.12.2016 произошло внезапное появление новых и расширение имеющихся ранее трещин на капитальных (несущих) стенах по всем этажам.

В целях недопущения чрезвычайной ситуации по результатам комиссионного обхода и осмотра здания принято решение приостановить медицинскую деятельность в здании ДПО до получения заключения независимой экспертизы здания. Оказание медицинской помощи пациентам ДПО организовано в здании взрослой поликлиники по адресу: г.о. Самара, ул. Тополей, 12, и в поликлиническом отделении по адресу: г.о. Самара, Московское шоссе, 18 км, д.10.

В соответствии с заключением от 19.12.2016 по результатам предварительного обследования технического состояния строительных конструкций здание ДПО признано ограниченно работоспособным. Однако в целях определения компенсирующих видов работ для приведения состояния здания в нормативное состояние потребуется углубленное обследование несущих конструкций здания с проведением изыскательских работ с дальнейшей разработкой проектных решений.

В связи с чем в 2017 году из областного бюджета выделены средства на выполнение данных работ. Источник финансирования – государственная программа Самарской области «Развитие здравоохранения в Самарской области».

На основании изложенного, открытие поликлиники на текущий момент не представляется возможным до получения результатов полного обследования здания».

Теги: детской поликлиники (ул. Молодежная д. 4),

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