Строить новую трамвайную линию на Москвоском шоссе будет «Волгаинжинирингспецтранс»
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Строить новую трамвайную линию вдоль Московского шоссе будет ООО «Волгаинжинирингспецтранс». ООО стало единственным участником торгов и оценило свои услуги в 741,06 млн рублей.
Ранее сообщалось, что итоги аукциона подведут 6 февраля. Однако затем сроки перенесли на 17 февраля. Кроме того, изначально сдать линию должны были 1 марта 2018 г., теперь срок продлен до 15 марта следующего года.
Отметим, что менялась и стоимость контракта. Впервые электронный аукцион на проведение этих работ был объявлен 16 ноября. Его итоги планировалось подвести 8 декабря. Начальная максимальная цена этого контракта составляла 841,2 млн рублей (средства областного и городского бюджетов). 7 декабря стало известно, что департамент градостроительства администрации Самары отказался от поисков подрядчика на реконструкцию трамвайной линии. 9 декабря стало известно, что стоимость снизилась на 100 млн рублей.
В списке работ - прокладка сетей водоотведения, канализации, связи и освещения, снос строений, сооружений (30 металлических гаражей и кирпичных нежилых строений) и зеленых насаждений (100 деревьев), устройство трамвайного полотна на повороте с ул. Ташкентской на Московское шоссе, вдоль Московского шоссе и на разворотном кольце, установка остановочных павильонов, устройство тротуаров, озеленение и др. работы. Протяженность участка строительства составит 1689,7 метра. Рельсы будут отделены от проезжей части.
Добавим, также ООО «Волгаинжинирингспецтранс» за 143 млн рублей строит в Самаре возле будущего стадиона «Арена» вторую площадку для тренировки футболистов.
Кроме того, ООО строило, но не достроило пансионат для престарелых и инвалидов в селе Новотулка Хворостянского района. Пансионат в Новотулке возводится с 2011 г., когда тендер на строительство за 109,9 млн рублей выиграло ООО "ВолгаИнжинирингСпецТранс" (ВИСТ). В 2013 г. строительство за 59,5 млн рублей продолжило ООО «Стройнефть». В апреле 2014 г. торги на продолжение строительства (10,3 млн рублей) снова выиграл ВИСТ. В сентябре прошлого года снова искали подрядчика на достройку.
ООО «Волгаинжинирингспецтранс» выиграло также конкурс на право создания проекта комплекс зданий для сотрудников МВД (здание отдела полиции и гараж) в Самаре недалеко от стадиона «Арена». Начальная максимальная цена контракта составляла 5 млн 993 тыс. рублей. ООО «Волгаинжинирингспецтранс» подрядилось за за 5,7 млн рублей и 18 месяцев.
Теги: трамвайная линия, волгаинжинирингспецстрой, московское шоссе
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