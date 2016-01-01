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Более 4 млн рублей – на Масленицу на пл. Куйбышева

Более 4 млн рублей потратит Самара на организацию части праздника «Масленица» на пл. Куйбышева.

Большая часть денег пойдет на услуги по монтажу арочных металлодетекторов "Поиск 3м" – 750 тыс. рублей (на монтаж металлодетекторов на новогодние праздники потратили 543 тыс. рублей).

230 тыс. рублей - за изготовление полиграфической продукции (печать баннера, монтаж на сцене пл. Куйбышева).

241 тыс. рублей - услуги по координации Города Мастеров при организации и проведении мероприятия "Масленица";

Еще 278 500 рублей – за услуги по украшению и подсветке арт-объектов на территории Дома Деда Мороза.

175 200 рублей - аренда на 8 дней 48 торговых палаток (со столом, задняя стенка, состоящие из металлического каркаса с отделкой из баннерной ткани, предназначенные для торговли);

595 746 рублей - изготовление и декорирование металлоконструкции "Маслена" при организации и проведении мероприятия "Масленица"

198 188 рублей - услуги по изготовлению арт-объекта "Ворота счастья" при организации и проведении мероприятия "Масленица"

260 322 рублей - услуги по изготовлению арт-объекта "Русская печь" на территории проекта "В гостях у Самарского Деда Мороза" при организации и проведении мероприятия "Масленица"

100 000 рублей - услуги по изготовлению и установке надувных фигур (Вертушки) при организации и проведении мероприятия "Масленица"

105 020 рублей - услуги по изготовлению и установке декоративной рамы в дом Деда Мороза при организации и проведении мероприятия "Масленица"

700 000 рублей - услуги по организации концертных программ в рамках проекта "В гостях у Самарского Деда Мороза";

218 500 рублей - услуги по организации анимационной программы при организации и проведении социально-значимого мероприятия «Самарская Масленица»;

219 600 рублей - за изготовление полиграфической и рекламной продукции (печать баннера, монтаж торговых рядов) для города мастеров при организации и проведении мероприятия "Масленица".

Администрация Самары объявила о том, что провожать зиму в течение всей следующей недели – с 10 по 26 февраля – будут на пл. Куйбышева. В усадьбе Деда Мороза, которую построили к Новому году.

Рядом с территорией Усадьбы оборудуют зону деревянных аттракционов: качели - «ложки», «лодка», карусель. Здесь же будут фотозоны - «Богатырские сапоги» и «Сковорода», поставят лавочки и организуют «точку питания».

"На центральной сцене (размером 10х12 метров, высотой 8 метров, с тремя светодиодными экранами) пройдет праздничная концертная программа. Оформление сцены будет красочно представлено в виде славянской избы «в разрезе». Кормить будут "20 объектов питания с блинами и чаем".

Обустройство Усадьбы Деда Мороза к Новому году обошлось бюджету в 1,392 млн рублей. Это:

- услуги по установке забора и ограждений на территории проекта "В гостя у Самарского Деда Мороза" - 385 700 рублей;

- услуги по декорированию усадьбы Деда Мороза - 324 650 рублей;

- услуги по пошиву костюмов Деда Мороза и Снегурочки 373 200 рублей;

- изготовление и поставка арт-объекта и мебели для дома Деда Мороза - 308 000 рублей.

При этом о части затрат на новогодние праздники на пл. Куйбышева стало известно только в феврале, когда на портале госзакупок были опубликованы сообщения о декабрьских закупках у единственного поставщика. В декабре были опубликованы сообщения о закупках на 2,3 млн рублей.

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