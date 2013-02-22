Вчера, 16:03

Программа Дня защитника Отечества в Самаре

23 февраля в Самаре будут праздновать День защитника Отечества с салютом, концертом и военной реконструкцией.

День начнется в 11.00 с возложения цветов к Вечному огню на площади Славы. В мероприятии примут участие командование 2-й гвардейской общевойсковой армии, ветераны, военнослужащие, представители общественных организаций, жители города.

В 12.00 у монумента «Ладья» на самарской набережной состоится финиш конного казачьего похода по маршруту станица «Борская» –

Самара. В программе праздника: экспозиция «Казачий курень», традиционные казачьи забавы, концерт, историческая реконструкция военно-патриотического клуба «Они сражались за Родину».

В 21.00 у «Ладьи» пройдет праздничный артиллерийский салют 30-ю холостыми залпами из 122-мм орудий Д-30 и 30-ю залпами 2-х салютных установок.

Теги: 23 февраля

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