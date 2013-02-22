Главное за сегодня: 
За окном: -12, завтра: -10
 Вчера, 16:03 
Рейтинг: 0 
Программа Дня защитника Отечества в Самаре

23 февраля в Самаре будут праздновать День защитника Отечества с салютом, концертом и военной реконструкцией.

День начнется в 11.00 с возложения цветов к Вечному огню на площади Славы. В мероприятии примут участие командование 2-й гвардейской общевойсковой армии, ветераны, военнослужащие, представители общественных организаций, жители города.

В 12.00 у монумента «Ладья» на самарской набережной состоится финиш конного казачьего похода по маршруту станица «Борская» –
Самара. В программе праздника: экспозиция «Казачий курень», традиционные казачьи забавы, концерт, историческая реконструкция военно-патриотического клуба «Они сражались за Родину».

В 21.00 у «Ладьи»  пройдет праздничный артиллерийский салют 30-ю холостыми залпами из 122-мм орудий Д-30 и 30-ю залпами 2-х салютных установок.

Теги: 23 февраля

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.

Ваше имя:
E-mail получателя:

© 2009-2016 Губернский портал Самара.ру
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

RSS лента
Twitter
Яндекс виджет

Разработка сайта - dv.studios