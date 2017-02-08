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Самарцам расскажут, почему импрессионисты - художники счастья

18 февраля в галерее "Радуга" состоится экскурсия "Импрессионисты - художники счастья". Участников познакомят с творчеством Моне, Ренуара, Гогена, Ван Гога и других великих художников.

Начало в 14.30.

Вход свободный.

Теги: галрея радуга, импрессионисты

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