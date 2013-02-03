Вчера, 16:58

От самарцев ждут отзывов о новых Правилах благоустройства

Администрация Самары приглашает граждан высказаться по поводу нового проекта городских Правил благоустройства.

Проект размещен на сайте горадминистрации в разделе «публичные слушания». Замечания, предложения и дополнения принимаются до 15 марта по электронному адресу: dgh@samadm.ru или по почте: 443030, Самара, ул. Коммунистическая, 17а с обязательной пометкой: «Правила благоустройства».

В обновленный документ внесен ряд изменений, в том числе, касающихся ремонта и содержания внутриквартальных проездов; уборки города в летний и зимний периоды; окраски фасадов зданий; организации уборки мусора со строительных площадок; содержания малых архитектурных форм; организации земляных работ и т.д.

Теги: правила благоустройства, мнения

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.