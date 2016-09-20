5
В музей Алабина привезут динозавров
18 февраля в самарском музее Алабина откроется выставка «Мир динозавров».
30 динозавров предстанут перед зрителями в натуральную величину, обещают организаторы. Среди них трицератопс, тиранозавр Рекс, а также недавно открытые, например, газозавр, герерозавр, ахиллобатор. Доисторические ящеры имитируют движения и щелкают зубами. Экспозицию дополняют аудио-визуальные эффекты: звуки диких джунглей, пение цикад, проекции растений.
Начало - в 11:00.
Выставка продлится до 28 мая.
Теги: мир динозавров, музей алабина
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
Вчера, 17:35
В Самаре откроется анатомическая выставка
Комментариев: 0
|В Самаре - SMOTRi фестиваль
18 ноября 2016, 16:50
|В самаре открывается проект «Волга. Ноль»
12 октября 2016, 17:50
|Виртуальная выставка «Михаил Дмитриевич Челышов»
26 сентября 2016, 17:45
|О роли немцев в истории России расскажут в Самаре
20 сентября 2016, 16:07
|Самарцам расскажут, почему импрессионисты - художники счастья
Вчера, 16:38
|Отпразднуют 16-летие самарского органа
16 февраля 2017, 17:30
|В Самаре покажут новый фильм Джима Джармуша
15 февраля 2017, 17:54
|В Музее модерна отметят День всех влюбленных
13 февраля 2017, 17:31
|В Самаре презентуют "современный хипстерский фильм"
8 февраля 2017, 17:47