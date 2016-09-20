Вчера, 17:16

В музей Алабина привезут динозавров

18 февраля в самарском музее Алабина откроется выставка «Мир динозавров».

30 динозавров предстанут перед зрителями в натуральную величину, обещают организаторы. Среди них трицератопс, тиранозавр Рекс, а также недавно открытые, например, газозавр, герерозавр, ахиллобатор. Доисторические ящеры имитируют движения и щелкают зубами. Экспозицию дополняют аудио-визуальные эффекты: звуки диких джунглей, пение цикад, проекции растений.

Начало - в 11:00.

Выставка продлится до 28 мая.

Теги: мир динозавров, музей алабина

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