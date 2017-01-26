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В Самаре откроется анатомическая выставка

18 февраля  в музее Алабина (ул. Ленинская,142) откроется выставка  «Кунсткамера». 

"Если вы увлекаетесь анатомией и давно хотите посетить музей «Кунсткамера» в Санкт-Петербурге, но пока не представилась возможность, то эта выставка для вас", - сообщает региональный минкульт.

Экспонаты выставки демонстрируют последствия влияния на человеческий организм окружающей среды и вредных привычек, таких как курение, алкоголизм и наркомания.

Представлено 40 анатомических препаратов.

Начало - в 11:00.

Возрастное ограничение - 12+.

Выставка продлится до 28 мая.

Теги: выставка, кунсткамера, музей алабина

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