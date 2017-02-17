17 февраля 2017, 12:46

ВТБ24 в Тольятти в 2,3 раз увеличил объем выдач кредитов наличными

По итогам 2016 г. ВТБ24 в Тольятти выдал более 9 тыс. кредитов на сумму 4,8 млрд руб. Более 40% от общего объема выдач составили потребительские кредиты.

Кредитный портфель банка с начала года прирос на 5%. На 1 января 2017 г. объем портфеля составил 9,5 млрд руб.

В 2016 г. ВТБ24 в Тольятти выдал более 6 тыс. (против 3 тыс. в 2015 г.) кредитов наличными на сумму 1,9 млрд руб., что в 2,3 раза выше показателей годом ранее. Портфель потребительских кредитов на 1 января составил 3,5 млрд руб. (+5% с начала года).

Ипотечный портфель по итогам года вырос до 2,8 млрд руб. Объем выдач ипотеки увеличился на 30% - до 724 млн руб. Каждый четвертый кредит был выдан в рамках программы «Ипотека с господдержкой».

Прирост портфеля автокредитов с начала года составил 7%, до уровня в 1,3 млрд руб. Объем выдач увеличился на 61% и составил 850 млн руб.

По словам управляющего ВТБ24 в Тольятти Максима Папкова, сегодня доля банка на рынке автокредитов в Тольятти составляет 25%. Ожидается, что в 2017 г. рост кредитов на новые авто и авто с пробегом составит 15%. «Мы видим, что автокредиты не теряют своей популярности – отметил Максим Папков. – В 2016 г. мы выдали 2,3 тыс. автокредитов, что на 18% больше, чем в 2015 г. Около 73% всех выданных автокредитов пришлось на федеральные программы».

В сегменте малого бизнеса ВТБ24 в Тольятти выдал за год кредитов на сумму 1,3 млрд руб., что на 73% выше показателя годом ранее. Портфель с начала года прирос на 13%.

Депозитный портфель (остатки на счетах и депозитах) ВТБ24 в Тольятти на 1 января 2017 г. составил 9 млрд руб.

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