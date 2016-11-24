Сегодня, 11:34

Сообщите мэрии Самары о тех, кто самостоятельно не может принести себе воду

Администрация Самары просит всех, "кому тяжело самостоятельно принести домой воду из бойлеров" на Мехзаводе и в поселке Крутые Ключи, звонить по телефонам горячей линии - 332 24 49 и 950 03 13.

По этим же телефонам можно "сообщить о людях, которые нуждаются в помощи, а также узнать места размещения бойлеров с питьевой водой".





Теги: мэрия Самары

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