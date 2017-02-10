Сегодня, 11:25

"Крылья Советов" подписали контракт с нападающим "Томи"

16 февраля нападающий Павел Кудряшов подписал контракт с ФК "Крылья Советов". Соглашение с 20-летним футболистом рассчитано на 2,5 года. Начало сезона Павел провел в Томске, где сыграл за основной состав "Томи" 7 игр. За самарцев Павел Кудряшов будет выступать под номером 28.

Игрок присоединился к клубной тренировке 15 февраля.

Теги: кудряшов, крылья советов, томь

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.