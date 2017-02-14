Вчера, 11:16

Lada Granta в кузове «лифтбек» может перехать в Тольятти

Производство Lada Granta в кузове «лифтбек» к концу года может быть перенесено из Ижевска в Тольятти, где также выпускается Granta, но в кузове «седан», сообщил портал Drom.ru. Возможность переноса изучается, но решения еще нет, заявил газете «Ведомости» представитель АвтоВАЗа. По его словам, перенос лифтбека Granta на тольяттинский автозавод позволил бы концерну высвободить мощности под расширение выпуска Lada Vesta в Ижевске. Сейчас здесь производится седан этого семейства, а во второй половине этого года начнется выпуск универсала Vesta и его cross-версии.

В июле 2012 г. Ижевский автозавод начал производство седана Lada Granta, а в мае 2014 г. - лифтбек этой модели. В сентябре 2015 г. на «ИжАвто» начали выпускать седан Lada Vesta.

Теги: Lada Granta в кузове «лифтбек», Ижевск, Тольятти, автоваз

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