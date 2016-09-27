Сегодня, 17:55

Силовики будут играть в хоккей в Самаре

18 февраля в самарском Дворце спорта ЦСК ВВС состоится IV турнир по хоккею «Кубок силовых структур».

В соревнованиях примут участие пять команд:

1. ХК «Щит» (команда прокуратуры Самарской области)

2. ХК МВД (команда главного Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Самарской области)

3. Команда Управления Судебного департамента в Самарской области

4. ХК «Минюст-Бастион» (команда Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Самарской области)

5. ХК МЧС (команда Главного управления МЧС России по Самарской области)

«Кубок силовых структур» пройдет по круговой системе. Всего на льду Дворца спорта состоятся 10 матчей. Каждый из поединков будет состоять из двух периодов по 20 минут. Победителем турнира станет команда, набравшая наибольшее количество очков.

Начало - в 9.00.

Теги: хоккей, кубок силовых структур

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.