Вчера, 10:35

Куда привозят воду на Мехзавод и в Крутые Ключи. Адреса

Организован подвоз питьевой воды бойлерами ООО «СКС» и ООО «УК Авиакор-Стандарт», которые выставлены по адресам:

п. Мехзавод 4-й квартал ДК «Октябрь»;

п. Мехзавод 15-й квартал дом № 1;

п. Мехзавод 2-й квартал дом № 10;

п. Мехзавод 2-й квартал дом № 5;

ул. Волжское шоссе дом № 123;

мкр. Крутые ключи ул. Ивана Финютина 45;

мкр. Крутые ключи ул. Мира 12;

мкр. Крутые ключи ул. Мира 12;

мкр. Крутые ключи Кошелев парк 23.

Бойлеры с технической водой выставлены по адресам:

п. Мехзавод 7-й квартал котельная № 7;

п. Мехзавод 10-й квартал дом № 21;

ул. Московское шоссе 20 км дом № 6 ПСЧ № 17

К ликвидации аварии привлечены 117 человек, 55 ед. техники, в том числе от МЧС 42 человека, 7 ед. техники.

Воды нет в 673 жилых домов и в 11 социально-значимых объектов

Теги: вода, мехзавод, кррутые ключи

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