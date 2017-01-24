Куда привозят воду на Мехзавод и в Крутые Ключи. Адреса
Организован подвоз питьевой воды бойлерами ООО «СКС» и ООО «УК Авиакор-Стандарт», которые выставлены по адресам:
п. Мехзавод 4-й квартал ДК «Октябрь»;
п. Мехзавод 15-й квартал дом № 1;
п. Мехзавод 2-й квартал дом № 10;
п. Мехзавод 2-й квартал дом № 5;
ул. Волжское шоссе дом № 123;
мкр. Крутые ключи ул. Ивана Финютина 45;
мкр. Крутые ключи ул. Мира 12;
мкр. Крутые ключи ул. Мира 12;
мкр. Крутые ключи Кошелев парк 23.
Бойлеры с технической водой выставлены по адресам:
п. Мехзавод 7-й квартал котельная № 7;
п. Мехзавод 10-й квартал дом № 21;
ул. Московское шоссе 20 км дом № 6 ПСЧ № 17
К ликвидации аварии привлечены 117 человек, 55 ед. техники, в том числе от МЧС 42 человека, 7 ед. техники.
Воды нет в 673 жилых домов и в 11 социально-значимых объектов
Теги: вода, мехзавод, кррутые ключи
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