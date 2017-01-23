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За месяц "квадрат" самарской недвижимости подешевел на 2,165 тыс. рублей

Стоимость 1 кв. м жилой недвижимости на вторичном рынке в Самаре в декабре составила 59 984 рубля. В январе цена предложения снизилась на 2165 рублей (-3,48%), сообщает СОФЖИ.

Больше всего квартир продается Кировском районе – 24,4%. Меньше всего предложений в Самарском районе – 2,7%.

Самыми «дорогим» районами Самары в январе 2017 г. стали Самарский и Ленинский. Здесь средняя удельная цена предложения 1 кв. м составляет 75 351 и 73 202 рублей соответственно. Самый «дешевый» - Красноглинский – 43 877 рублей за метр.

В новостройках цена 1 кв. м в январе составила 51 716 рублей. Наибольшее количество готовых новостроек приходится на Октябрьский район – 35%. Наименьшее - в Красноглинском и Куйбышевском районах – по 0,6%.

Что касается арендной недвижимости, то больше всего в Самаре предлагают однокомнатных квартир (68%). 29,8% из них сдают в Октябрьском районе. Средняя цена предложения по городу составила 16 730 рублей в месяц.

Теги: софжи, недвижимость

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