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Мини-НПЗ на бывшем ОАО «Фосфор» уничтожили

Сегодня по решению суда было уничтожено нефтеперерабатывающее оборудование на территории бывшего ОАО «Фосфор» в Тольятти. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Самарской области.

По данным управления, в прошлом году житель Тольятти Николай Анисимов организовал «незаконную переработку и производство нефтепродуктов». У мини-НПЗ было 4 аппарата по переработке нефти, системы очистки и охлаждения, а также 11 цистерн для готовой продукции. Производительность предприятия составляла до 40 м3 бензина, дизельного топлива и мазута в сутки. Свою продукцию Анисимов продавал через сеть АЗС вТольятти, Жигулевске и Ставропольском район Самарской области.

28 октября 2016 г. было возбуждено уголовное дело "по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.171 УК РФ" (незаконное предпринимательство без лицензии, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье – штраф от 100 тыс. до 500 тыс., либо принудительные работы или лишение свободы на срок до 5 лет.

31 января 2017 г. по решению центрального суда Тольятти Анисимов был признан виновным в незаконном предпринимательстве без лицензии (ч.1 ст.171 УК РФ). Ему назначен штраф в размере 150 тыс. рублей.

Для справки

ОАО «Фосфор» был единственным производителем желтого фосфора в России. Конкурсное производство на «Фосфоре» было введено в 2003 г. Однако остался открытым вопрос о правовом статусе земельного участка и отходов I-IV класса опасности на территории завода. Участок площадью 1,862 млн кв. м был сдан в аренду в 2008 г. сроком на 49 лет - до 2057 г. По данным на 2013 г., арендаторами числилось 21 юрлицо.

«Зараженная территория составляет всего 26 га. На остальной территории работают несколько производств, которые производят присадки к топливу, металлургическую продукцию. В общей сложности, на этих производствах задействованы около 3 тыс. человек. Закрывать территорию полностью нельзя», - говорил в апреле 2013 г. губернатор Николай Меркушкин.

Теги: мини-ПНЗ, ОАО Фософр, УФСБ

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