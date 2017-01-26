Молодым семьям дадут деньги на покупку жилья
Если у молодой семьи, которая претендует на социальную выплату для покупки жилья или строительства своего дома, за время ожидания денег родился ребенок, то семья получит их «в расчете на состав семьи, указанный в утвержденном списке».
При этом эти молодые семьи могут претендовать на компенсацию (при рождении (усыновлении) ребенка ) в размере 5% от расчетной стоимости жилья. Эта компенсация будет предоставлена молодым родителям «в первоочередном порядке».
Теги: молодые семьи, жилье
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