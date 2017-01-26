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Молодым семьям дадут деньги на покупку жилья

Если у молодой семьи, которая претендует на социальную выплату для покупки жилья или строительства своего дома, за время ожидания денег родился ребенок, то семья получит их «в расчете на состав семьи, указанный в утвержденном списке».

При этом эти молодые семьи могут претендовать на компенсацию (при рождении (усыновлении) ребенка ) в размере 5% от расчетной стоимости жилья. Эта компенсация будет предоставлена молодым родителям «в первоочередном порядке».

Обращаться за этой помощью надо в Самарский областной Фонд жилья и ипотеки (Самара, ул. Мичурина, офис 21, тел. 8-800-500-3663 (доб. 1020).

Теги: молодые семьи, жилье

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