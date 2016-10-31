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Приволжские абоненты Tele2 "сорвали" призы по 25 тысяч рублей
Tele2 подводит итоги творческого конкурса в рамках всероссийской акции «Срывайте бонусы на свой вкус». В число победителей вошли 23 участника из Приволжского федерального округа – каждый из них получил подарок на сумму 25 тысяч рублей.
В рамках акции «Срывайте бонусы на свой вкус» Tele2 предложила новым и действующим абонентам стать участниками бонусной программы и ежедневно получать эксклюзивные предложения от партнеров: скидки на покупки в интернет-магазинах, заказ авиабилетов, услуги такси, особые условия на бронирование билетов в театр и кино и многое другое.
Абоненты компании также могли поучаствовать в творческом конкурсе и выиграть суперпризы: годовой абонемент в фитнес-клуб, сертификат на покупку модной одежды, сертификат на проживание в пятизвездочном отеле и другие подарки. Оператор предложил участникам поделиться в социальных сетях фотографиями на темы, соответствующие их увлечениям и образу жизни: «Городская жизнь», «Спорт», «Путешествия», «Мода», «Домашний уют» или «Кино/ Музыка/ Культура». Авторов самых интересных и неординарных работ Tele2 еженедельно награждала ценными призами.
В творческом конкурсе приняли участие более 850 человек со всей России. В число победителей еженедельной номинации вошли 23 участника из Приволжского федерального округа: Нижегородской, Самарской, Кировской и Ульяновской областей, а также Татарстана, Мордовии, Чувашской и Удмуртской республик.
Больше всего призеров в Приволжье оказалось среди участников категории «Спорт» - восемь победителей получили годовые абонементы в любимый фитнес-клуб. Второй по популярности среди выигравших стала категория «Городская жизнь» - шести финалистам достались годовые сертификаты на бесплатные услуги городского такси. Еще пять призеров смогут подобрать для своего дома новые предметы интерьера. Трое счастливчиков отправятся отдыхать в пятизвездочный отель в любой стране или понравившемся городе России. Один финалист сможет отправиться на фестиваль или концерт по своему выбору.
Фотографии участников можно найти в соцсетях по хештегу #lifestyleTele2.
Алексей Сидоров, коммерческий директор макрорегиона «Волга» Tele2: «С момента выхода на рынок сотовой связи Tele2 отличалась нестандартным и даже бунтарским подходом к ведению бизнеса. Для своих абонентов мы готовы выйти за рамки поставщика мобильных услуг и приносить им пользу в других сферах жизни. Акция «Срывайте бонусы на свой вкус» позволила нашим клиентам самостоятельно выбрать те бонусы и призы, которые соответствуют их предпочтениям и стилю жизни. Самым активным абонентам мы предоставили возможность проявить себя в творческом конкурсе и получить ценные призы в интересных им категориях. В этом году мы продолжим активно развивать партнерские программы, отвечающие потребностям и вкусам абонентов».
Теги: Tele2
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