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Воду на Мехзавод и в Крутые Ключи будут доставлять бойлерами

«Сегодня днём произошла крупная утечка на водоводе, снабжающем питьевой водой посёлок Мехзавод и микрорайон Крутые ключи. Место утечки определить можно только с помощью специализированного течеискателя. Диагностическая лаборатория «Самарских коммунальных систем» сразу же выехала на предполагаемое место утечки», - сообщает компания.

Как говорится в сообщении, «резервные схемы в этом районе отсутствуют», поэтому  «вода будет поставляться бойлерами».

Теги: скс, мехзавод, крутые ключи, вода

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