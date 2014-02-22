Вчера, 16:05

Завтра в Самаре начинается Зимний Грушинский фестиваль

17-19 февраля в Самаре пройдет Зимний Грушинский фестиваль.

Программа фестиваля:

17 февраля в 18.30 в самарской областной библиотеке (пр. Ленина, 14А) - творческий вечер Александра Городницкого.

18 февраля в 16.00 в самарской филармонии (ул.Фрунзе, 141) состоится концерт «Новая волна», в котором примут участие молодые голоса Грушинского фестиваля Александр Щербина, Василий Уриевский, лауреат 43 Всероссийского фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина Павел Пиковский.

18 февраля в 19.00 в филармонии - концерт-сборник «Люди идут по свету». В первом отделении выступит академик, доктор геолого–минералогических наук, поэт, автор песен Александр Городницкий. Во втором отделении выступят все приглашенные почетные гости фестиваля.

19 февраля в 16.00 в филармонии - концерт авторов – исполнителей Тимура Шаова и Алексея Иващенко, в котором прозвучат новые и самые популярные песни двух авторов–исполнителей.

19 февраля в 19.00 в филармонии - гала - концерт Зимнего Грушинского фестиваля авторской песни. В концерте принимают участие Александр Городницкий, Галина Хомчик, Алексей Иващенко, Василий Уриевский, Тимур Шаов, Александр Щербина, Наталья Кучер, Алексей Зыков, Ольга Чикина, Павел Пиковский, трио Грушинского клуба, Алексей Аполинаров, Юрий Карпов.

Теги: зимний грушинский

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