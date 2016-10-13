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Самара и Тольятти вошли в тройку самых "подорожавших" городов России

Больше всего в России цены выросли в Самаре в третьем квартале 2016 г., выяснил rbc.ru при составлении Индекса благосостояния крупнейших городов России (рассматривались цены в 26 городах России, в том числе и в Москве).

Корзина потребления для самарцев подорожала почти на 4% за квартал. Для тольяттинцев - на 3,4%. Это третье место среди самых "подорожавших" городов. На втором в первой тройке - Краснодар (плюс 3,7%).

Корзина сформирована из товаров в 31 категории: от недвижимости, автомобилей и электроники до одежды, обуви, игрушек. К примеру, самарцам дороже остальных россиян обойдется покупка ноутбука - в среднем 24 тыс. рублей. Для сравнения, челябинцам на него можно потратить только 11 тыс. рублей.

При этом в соседнем Тольятти одна из самых низких цен на недвижимость (44 499 рублей за кв. м). Там же можно максимально дешево арендовать однокомнатную квартиру - средний ценник предложений слегка превысил 9,2 тыс. рублей.

Однако в Тольятти - самая низкая оплата труда для тех, у кого нет опыта работы. Жители города могут рассчитывать в среднем на 20 тыс. рублей.

Только в Самаре самые высокие зарплаты - на госслужбе и в НКО (101 800 рублей). В остальных городах (кроме Воронежа, где самые высокие зарплаты в строительстве) самые высокие заработки - у топ-менеджмента компаний. В Тольятти - это уровень 77 300 рублей.

Теги: индекс, корзина

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