Экспертизу долгостроя "Гороса" проведут до конца июня
ООО «Трансгруз» по договоренности с министерством строительства Самарской области исследует техническое состояние долгостроя на пересечении улиц Советской и Черемшанской в Кировском районе Самары. После экспертизы определят точную стоимость завершения строительства дома и назовут сроки работ.
«Необходимо контролировать график проведения мероприятий, запланированных в рамках экспертизы, и проследить, чтобы к концу июня она была завершена», - отметил глава Самары Олег Фурсов. По словам арбитражного управляющего ООО «Горос» Оксаны Николаевой, объявлены новые торги на завершение строительства объекта.
С 2010 по 2013 г. директор ООО "Горос" Павел Постоловский без разрешительной документации заключал договоры инвестирования в строительство 3 секций многоквартирного жилого дома на пересечении ул. Советской и Черемшанской. Он заключал с гражданами инвестдоговоры, а не договоры долевого участия в строительстве, лишая их предусмотренных законом прав участников долевого строительства. Постоловский создавал видимость строительства дома, направляя только часть денег на отдельные строительные работы, а остальное похитил. В результате одна из секций была возведена до 5 этажа, строительство других завершилось на стадии фундамента.
Под видом инвестиций в строительство дома он получил в ОАО «АктивКапиталБанк» кредиты на общую сумму 77 млн рублей, которые похитил, в том числе, перечислив на счета подконтрольных организаций по фиктивным договорам. Всего директор строительной компании заключил около 200 договоров инвестирования в строительство на общую сумму более 200 млн рублей.
Теги: горос, черемшанская, долгострой
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