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Центр занятости населения Самары переехал
С 15 февраля центр работает в новом месте - на ул. Фрунзе, д. 115. Об этом сообщает министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области.
Центр занятости населения Самары переехал
Центр занятости населения Самары больше не работает по адресу ул. 22 Партсъезда, д. 40а.
С 15 февраля центр работает в новом месте - на ул. Фрунзе, д. 115. Об этом сообщает министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области.
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