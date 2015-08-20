Из Самары будут летать по 7 субсидируемым авиамаршрутам
В программу субсидируемых авиаперевозок в 2017 г., по сообщению Росавиации, вошли 7 рейсов из Самары:
1. С 20 февраля 5 раз в неделю АО "Авиа Менеджмент Груп" (Декстер) будет летать в Ижевск на восьмиместных ПЦ12 (софинансируемый маршрут);
2. С 15 февраля ГУП Оренбургской области Международный аэропорт "Оренбург" должен летать ежедневно в Казань на 17-местных L-410 и UVP-E20 (финансируют бюджеты Татарстана и Самарской области;
3. С 15 февраля ГУП Оренбургской области Международный аэропорт "Оренбург" организует также 3 вылета в неделю в Киров на 17-местных L-410 и UVP-E20 (маршрут финансируют Самарская область и авиакомпания);
4. С 27 марта трижды в неделю АО "Комиавиатранс" будет летать в Нижнекамск на L-410 (маршрут финансирует Татарстан);
5. С 15 февраля ГУП Оренбургской области Международный аэропорт "Оренбург" ежедневно летает в Оренбург на 17-местных L-410 и UVP-E20 (маршрут финансируют Самарская область и авиакомпания);
6. С 1 марта АО "ЮВТ АЭРО" будет трижды в неделю летать в Пермь на 50-местных CRJ-200 (маршрут финансируют Пермский край и Самарская область);
7. С 1 мая ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" будет еждневно летать в Уфу на 70-местных ATR-72 (маршрут финансируют Башкортостан и Самарская область).
Перевозки запалнированы до 31 декабря включительно.
Теги: субсидируемые авиаперевозки
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
20 августа 2015, 13:13
Летать по ПФО стали меньше
Комментариев: 0
|Самара и Тольятти вошли в тройку самых "подорожавших" городов России
Сегодня, 15:00
|23 тыс. человек в Самарской области ищут работу
Сегодня, 11:42
|По числу продаваемых квартир Тольятти почти вдвое превзошел Самару
Сегодня, 09:44
|СамРЭК неэффективно потратила 24 бюджетных миллиона
Сегодня, 09:41
|Учить студентов в академии Наяновой дорого
Вчера, 17:53