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Из Самары будут летать по 7 субсидируемым авиамаршрутам

В программу субсидируемых авиаперевозок в 2017 г., по сообщению Росавиации, вошли 7 рейсов из Самары:

1. С 20 февраля 5 раз в неделю АО "Авиа Менеджмент Груп" (Декстер) будет летать в Ижевск на восьмиместных ПЦ12 (софинансируемый маршрут);

2. С 15 февраля ГУП Оренбургской области Международный аэропорт "Оренбург" должен летать ежедневно в Казань на 17-местных L-410 и UVP-E20 (финансируют бюджеты Татарстана и Самарской области;

3. С 15 февраля ГУП Оренбургской области Международный аэропорт "Оренбург" организует также 3 вылета в неделю в Киров на 17-местных L-410 и UVP-E20 (маршрут финансируют Самарская область и авиакомпания);

4. С 27 марта трижды в неделю АО "Комиавиатранс" будет летать в Нижнекамск на L-410 (маршрут финансирует Татарстан);

5. С 15 февраля ГУП Оренбургской области Международный аэропорт "Оренбург" ежедневно летает в Оренбург на 17-местных L-410 и UVP-E20 (маршрут финансируют Самарская область и авиакомпания);

6. С 1 марта АО "ЮВТ АЭРО" будет трижды в неделю летать в Пермь на 50-местных CRJ-200 (маршрут финансируют Пермский край и Самарская область);

7. С 1 мая ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" будет еждневно летать в Уфу на 70-местных ATR-72 (маршрут финансируют Башкортостан и Самарская область).



Перевозки запалнированы до 31 декабря включительно.

Теги: субсидируемые авиаперевозки

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