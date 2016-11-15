ПАО «Кузнецов» заплатит ОДК 3,540 млн рублей
Совет директоров самарского ПАО «Кузнецов» утвердил размер вознаграждения, которое предприятие будет платить своему единоличному исполнительному органу – АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК, владеет 90,22% уставного капитала «Кузнецова», входит в Ростех).
Как и в 2016 г., ОДК получит от самарского предприятия 3,540 млн рублей. По 885 тыс. рублей в квартал.
По заключенному в феврале 2014 г. договору полномочия единоличного исполнительного органа «Кузнецова» переданы ОДК на 5 лет.
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