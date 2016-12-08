Отпразднуют 16-летие самарского органа
17 февраля в Самарской филармонии состоится праздничный вечер в честь Дня рождения Самарского органа.
Ровно 16 лет назад в Концерном зале Самарской филармонии состоялся первый органный концерт. Инструмент специально для Самары создали мастера немецкой органостроительной фирмы «Рудольф фон Беккерат».
Исполнители: заслуженная артистка РФ Людмила Камелина и солист Московской филармонии РФ Александр Князев. В программе вечера - сочинения И.С. Баха.
Концерт ведет лектор-музыковед Ирина Цыганова.
Начало — в 19.00.
Теги: орган, филармония
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