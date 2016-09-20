Вчера, 11:42

23 тыс. человек в Самарской области ищут работу

По данным HeadHunter, с начала года в Самарской области начали искать работу более 23 тыс. человек. Самыми активными кандидатами в первые месяцы 2017 г. стали представители сфер «Искусство, развлечения, масс-медиа» (+21%), «Безопасность» (+20%) и «Медицина, фармацевтика» (+15%).

При этом банковские служащие, маркетологи и специалисты по управлению персоналом не спешили менять работу в начале года. Рост резюме по отношению к прошлому году в этих профобластях минимален, либо вообще отсутствует.

53% соискателей января-февраля готовы работать за 20 000 – 40 000 рублей. А среднее зарплатное предложение по Самарской области в начале года - 32 000 рублей.

Наиболее востребованными специалистами на рынке труда Самарской области в начале 2017 года являются специалисты сферы продаж – 34% запросов местных компаний. Второе место занимает сфера информационных технологий – 12% от всех размещенных вакансий по области. Третье место по востребованности – у производственного персонала - каждая десятая вакансия.

Теги: работа, вакансии, резюме

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