В Тольятти начинают пить в 12-15 лет
В январе в Тольятти подростковая преступность снизилась на 73%. Однако остается высокой доля подростков, состоящих на учете в органах внутренних дел за употребление спиртных напитков и психотропных веществ, отмечает мэрия Тольятти.
Возрастная граница начала употребления запрещенных веществ снизилась до 12-15 лет. "Одна из причин начала употребления спиртных напитков и психотропных веществ любопытство", - пишет мэрия.
Теги: алкоголь, подростки, мэрия тольятти
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
1 февраля 2017, 17:13
В Самарской области будут искать продавцов крепкого алкоголя
Комментариев: 0
|Мэрия Тольятти снизила свои расходы на 10%
31 января 2017, 10:28
|333 человека умерли в 2016 г. от алкогольных отравлений
30 января 2017, 17:32
|С розничного рынка алкоголя Самарской области уходит легальный бизнес
26 декабря 2016, 11:34
|Куда деть елку после праздников
8 января 2017, 16:55
|В Тольятти откроются курсы по русскому языку
Сегодня, 17:52
|В Самаре покажут «Приключение футбольного мяча»
Сегодня, 17:42
|Мэрия Тольятти просит уточнить данные
Сегодня, 17:04
|Молодым семьям дадут деньги на покупку жилья
Сегодня, 16:32
|Завтра в Самаре начинается Зимний Грушинский фестиваль
Сегодня, 16:05