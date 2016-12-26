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В Тольятти начинают пить в 12-15 лет

В январе в Тольятти подростковая преступность снизилась на 73%. Однако остается высокой доля подростков, состоящих на учете в органах внутренних дел за употребление спиртных напитков и психотропных веществ, отмечает мэрия Тольятти.

Возрастная граница начала употребления запрещенных веществ снизилась до 12-15 лет. "Одна из причин начала употребления спиртных напитков и психотропных веществ любопытство",  - пишет мэрия.

 

Теги: алкоголь, подростки, мэрия тольятти

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