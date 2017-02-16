16 февраля 2017, 11:18

Вторая турецкая авиакомпания собирается летать по маршруту Самара-Стамбул

Еще одна авиакомпания будет летать из Самары в Стамбул - турецкий лоукостер Onur Air. Об этом сообщает пресс-служба самарского аэропорта Курумоч.

Первый прямой регулярный рейс из Самары запланирован на 3 мая. Далее вылеты из Курумоча каждые среду, пятницу и воскресенье в 7.30 местного времени. Время в пути - 3 часа 30 минут. Рейсы из Стамбула по вторникам, четвергам и субботам. Перевозить пассажиров авиакомпания будет на Airbus321, в одноклассной компоновке. Более подробное расписание, тарифы и условия перевозки уточняйте на сайте авиакомпании.

Это будет третья авиакомпания на маршруте Самара-Стамбул. В конце января пресс-служба самарского аэропорта «Курумоч» сообщила о том, что турецкая авиакомпания Atlasglobal начала продажу билетов на регулярные прямые рейсы в Стамбул (2 раза в неделю с 10 марта, и трижды в неделю с 26 марта). Билеты «туда-обратно» авиакомпания продает по 124 евро (8000 рублей), сообщается на сайте авиаперевозчика.

7 февраля Росавиация назначила авиакомпанию «Северный ветер» регулярным перевозчиком на маршруте Самара-Стамбул-Самара с частотой полетов 3 раза в неделю.

Для справки

Авиакомпания Onur Air создана в 1992 г., в ее парке 24 воздушных судов (9 Airbus320, 7 Airbus321 и 8 Airbus330). Авиакомпания базируется в Международном аэропорту Стамбула имени Ататюрка, имеет собственный ангар для обслуживания воздушных судов.

Теги: Onur Air, Самара-стамбул, курумоч, Atlasglobal, уральские авиалинии, росавиация

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