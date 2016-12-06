Объявлены публичные слушания по планировке территории вдоль Крутых Ключей
В Самаре проходят дистанционные публичные слушания по проекту планировки в границах дачного массива вдоль микрорайона Крутые Ключи и прилегающей к нему территории в Красноглинском районе.
Мнения горожан принимают до 7 марта лично или по почте в письменном виде по адресу: 443112, г. Самара, ул. Лазо, 11. Также можно направить отзывы по электронной почте: krgl@samadm.ru.
Заключение опубликуют после 21 марта.
С проектом планировки можно ознакомиться по ссылке.
Теги: публичные слушания, куртые ключи, красноглинский район
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18 января 2017, 10:48
Сегодня вечером самарцев зовут на слушания
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