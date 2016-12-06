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Объявлены публичные слушания по планировке территории вдоль Крутых Ключей

В Самаре проходят дистанционные публичные слушания по проекту планировки в границах дачного массива вдоль микрорайона Крутые Ключи и прилегающей к нему территории в Красноглинском районе.

Мнения горожан принимают до 7 марта лично или по почте в письменном виде по адресу: 443112, г. Самара, ул. Лазо, 11. Также можно направить отзывы по электронной почте: krgl@samadm.ru.

Заключение опубликуют после 21 марта.

С проектом планировки можно ознакомиться по ссылке.

Теги: публичные слушания, куртые ключи, красноглинский район

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