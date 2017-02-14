Вчера, 17:04

Мэрия Тольятти просит уточнить данные

Утвержден список молодых семей Самарской области, участвующих в программе "Молодой семье - доступное жилье" в 2017 г., сообщает мэрия Тольятти.

В число получателей социальной выплаты вошли 143 тольяттинские семьи. 137 из них - многодетные, поэтому получат помощь в первоочередном порядке. «Как только денежные средства поступят в город, специалисты мэрии лично свяжутся с участниками программы», - обещает мэрия. И призывает:

«Если в вашей семье изменились телефоны или персональные данные, сообщите об этом в районный отдел по учету и распределению жилой площади департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии:

- Автозаводский район: Новый проезд, 2; (8482) 54-36-75.

- Центральный район: бульвар Ленина, 15; (8482) 54-43-92.

- Комсомольский район: ул. Шевцовой, 6; (8482) 54-44-44 (3483)».

Теги: тольятти, молодая семья, доступнео жилье

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