Мэрия Тольятти просит уточнить данные
Утвержден список молодых семей Самарской области, участвующих в программе "Молодой семье - доступное жилье" в 2017 г., сообщает мэрия Тольятти.
В число получателей социальной выплаты вошли 143 тольяттинские семьи. 137 из них - многодетные, поэтому получат помощь в первоочередном порядке. «Как только денежные средства поступят в город, специалисты мэрии лично свяжутся с участниками программы», - обещает мэрия. И призывает:
«Если в вашей семье изменились телефоны или персональные данные, сообщите об этом в районный отдел по учету и распределению жилой площади департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии:
- Автозаводский район: Новый проезд, 2; (8482) 54-36-75.
- Центральный район: бульвар Ленина, 15; (8482) 54-43-92.
- Комсомольский район: ул. Шевцовой, 6; (8482) 54-44-44 (3483)».
Теги: тольятти, молодая семья, доступнео жилье
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