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В Самаре покажут «Приключение футбольного мяча»
В Самаре покажут «Приключение футбольного мяча»
17 февраля во Дворце Культуры им. Литвинова состоится премьера музыкального спектакля «Приключение футбольного мяча» от детского музыкального театра «Задумка». Об истории Чемпионата мира по футболу FIFA расскажут в танце более 200 исполнителей от 11 до 23 лет.
Начало - в 11.00.
Адрес - пр. Кирова, 145.
Теги: «Приключение футбольного мяча», задумка
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