Главное за сегодня: 
За окном: -2, завтра: -10
 Сегодня, 17:42 
Рейтинг: 0 
В Самаре покажут «Приключение футбольного мяча»

17 февраля  во Дворце Культуры им. Литвинова  состоится премьера музыкального спектакля «Приключение футбольного мяча» от детского музыкального театра «Задумка». Об истории Чемпионата мира по футболу FIFA расскажут в танце более 200 исполнителей от 11 до 23 лет.

Начало - в 11.00.

Адрес - пр. Кирова, 145.


Теги: «Приключение футбольного мяча», задумка

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.

Ваше имя:
E-mail получателя:

© 2009-2016 Губернский портал Самара.ру
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

RSS лента
Twitter
Яндекс виджет

Разработка сайта - dv.studios