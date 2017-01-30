Главное за сегодня: 
За окном: -2, завтра: -10
 Сегодня, 10:09 
Рейтинг: 0 
На карантине в Самарской области 99 классов

По данным регионального управления Роспотребнадзора, с 6 по 12 февраля в Самарской области зарегистрировано  17 606 случаев ОРВИ и гриппа, в том числе в Самаре – 7814 случая.

По области эпидпорог превышен на 22,5%. В Самаре заболеваемость  ниже эпидемического порога на 21,9%.

Преобладает доля вирусов гриппа, которая на прошедшей неделе составила 72,3%. Наибольший удельный вес составили вирусы гриппа типа А (H3N2).

За прошедшую неделю были полностью закрыты 3 школы и 2 детсада, частично приостановлен образовательный процесс в 99-ти классах 33 школ и 19-ти группах 14-ти дошкольных учреждений.

Теги: орви, грипп, роспотребнадзор

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.

Ваше имя:
E-mail получателя:

© 2009-2016 Губернский портал Самара.ру
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

RSS лента
Twitter
Яндекс виджет

Разработка сайта - dv.studios