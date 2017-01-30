На карантине в Самарской области 99 классов
По данным регионального управления Роспотребнадзора, с 6 по 12 февраля в Самарской области зарегистрировано 17 606 случаев ОРВИ и гриппа, в том числе в Самаре – 7814 случая.
По области эпидпорог превышен на 22,5%. В Самаре заболеваемость ниже эпидемического порога на 21,9%.
Преобладает доля вирусов гриппа, которая на прошедшей неделе составила 72,3%. Наибольший удельный вес составили вирусы гриппа типа А (H3N2).
За прошедшую неделю были полностью закрыты 3 школы и 2 детсада, частично приостановлен образовательный процесс в 99-ти классах 33 школ и 19-ти группах 14-ти дошкольных учреждений.
Теги: орви, грипп, роспотребнадзор
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