Сегодня, 10:09

На карантине в Самарской области 99 классов

По данным регионального управления Роспотребнадзора, с 6 по 12 февраля в Самарской области зарегистрировано 17 606 случаев ОРВИ и гриппа, в том числе в Самаре – 7814 случая.

По области эпидпорог превышен на 22,5%. В Самаре заболеваемость ниже эпидемического порога на 21,9%.

Преобладает доля вирусов гриппа, которая на прошедшей неделе составила 72,3%. Наибольший удельный вес составили вирусы гриппа типа А (H3N2).

За прошедшую неделю были полностью закрыты 3 школы и 2 детсада, частично приостановлен образовательный процесс в 99-ти классах 33 школ и 19-ти группах 14-ти дошкольных учреждений.

Теги: орви, грипп, роспотребнадзор

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