По числу продаваемых квартир Тольятти почти вдвое превзошел Самару
В январе на первом месте по количеству предложений о продаже жилья в Самарской области лидировал Тольятти - 4736 квартир. В Самаре – 2878, в Сызрани – 818. Замыкает список Похвистнево - 94 квартиры. Об этом сообщает пресс-служба СОФЖИ.
Средняя удельная цена предложения 1 кв. м общей площади жилья на вторичном рынке в городах Самарской области в январе составила 44 895 рублей.
При этом самая высокая средняя удельная цена 1 кв. м традиционно в Самаре – 59 984 рублей (в январе 2016 г. – 62 178 руб.), самая низкая – в Октябрьске – 25 420 рублей (в январе 2016 г. – 28 209 руб.).
«Средняя удельная цена предложения одного квадратного метра по городским округам в январе по отношению к декабрю2016 года выросла на 1012 рублей или 2,31%, - комментирует Наталья Ладова, заместитель исполнительного директора – руководитель департамента обеспечения жильем и кредитования СОФЖИ. - Но по отношению к январю 2016 года данный показатель снизился на 5893 рубля или 11,6%. Больше всего цена за год упала в Новокуйбышевске (на 3489 рублей) и Жигулевске (на 3276 рублей)».
Теги: софжи, цены, квартиры, продажа, январь
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