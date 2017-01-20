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СамРЭК неэффективно потратила 24 бюджетных миллиона

Счетная палата Самарской области выяснила, что минимущества региона неэффетивно расходовало бюджетные средства при реализации программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности при производстве и распределении тепловой нергии на 2014 - 2020 гг.».

«В частности, договоры о предоставлении бюджетных инвестиций, заключенные между министерством и АО «СамРЭК» (получатель бюджетных инвестиций), не предусматривают контроль со стороны министерства за выполнением АО «СамРЭК» своих обязательств», - сказано в отчете палаты.

Также выяснилось, что АО «СамРЭК» предоставляло недостоверные сведения о расходах на модернизацию систем теплоснабжения по восьми объектам. Объем работ на 15 объектах не соответствовал тому, что было зафиксировано в актах приемки.

Установлено, что данные отчета о проектировании котельной в с. Кинель-Черкассы за бюджетный счет, завышены более чем в 2,5 раза.

Общая сумма обнаруженных нарушений составила 24,5 млн рублей.

В сентябре прошлого года сообщалось, что правительство Самарской области выделит СамРЭК 19,099 млн рублей из областного бюджета на газификацию населенных пунктов области. Список населенных пунктов не предоставили.

ОАО "СамРЭК" – правопреемник ГУП Самарской области «Самарская региональная энергетическая корпорация». Зарегистрировано ОАО в 2006 г. Уставный капитал – более 5,444 млрд рублей. 11,4% уставного капитала компании принадлежит минимущества Самарской области. Основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий.

Теги: счетная палата, минимущества, самрэк

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