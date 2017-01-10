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Держатели "народных" облигаций могут их продать

С 10 марта владельцы облигаций ООО "Технологии строительства СОФЖИ" могут предьявить ценные бумаги для выкупа. Информация об этом размещена на официальном сайте СОФЖИ - www.sofgi.ru. Всем держателям облигаций направлены информационные письма с подробным описанием механизма реализации этого права, сообщает СОФЖИ.

«Однако это совсем необязательно делать: ведь в таком случае облигационер утратит возможность получать с облигаций стабильный доход – 13% годовых», - уточняет гендиректор ООО "Технологии строительства СОФЖИ" Реналь Мязитов.

В конце января Самарский фонд жилья и ипотеки сообщил о завершении размещения 8500 «народных» облигаций. С 6 сентября размещала ценные бумаги по 60 000 рублей за каждую «дочка» СОФЖИ – ООО "Технологии строительства СОФЖИ". Организатор размещения - самарский Газбанк. Объем займа – 510 млн рублей.

Размер купонного дохода составляет 13% годовых. Срок погашения облигационного займа – 4 квартал 2019 г.

Граждане купили всего 1505 облигаций, остальные выкупили Газбанк (1995 облигаций на 119,700 млн рублей) и Тольяттихимбанк (5000 облигаций за 300 млн рублей).

Теги: облигации, софжи

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