В январе из Самары летали больше за границу
Пассажиропоток международного аэропорта Курумоч (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») в январе вырос на 15% – до 159,6 тыс. пассажиров (138,9 тыс. в январе 2016 г.)
На международных рейсах пассажиропоток вырос на 70% (28 тыс. пассажиров). Прирост пассажиропотока на внутренних рейсах составил почти 8%.
Рост числа пассажиров происходит как за счет появления в зимнем сезоне новых направлений - Алматы, Анталья, Тель-Авив, Краби (Таиланд), так и за счет развития востребованных рейсов, таких как Санкт-Петербург (+46%), Дубай (+63%), Сочи (+35%), Прага (+24%).
«В январе прирост на направлении Самара-Москва составил лишь 3% или 2,8 тыс. человек. Это говорит о том, что пассажиры все чаще предпочитают летать из Самары, минуя стыковки в московском авиаузле», - цитирует пресс-служба аэропорта исполнительного директора АО «Международный аэропорт Курумоч» Константина Былинина.
Теги: курумоч, пассажиропоток, января
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