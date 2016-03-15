Для жителей Самарской области установят норматив на вылов рыбы
Росрыболовство определит норму вылова на человека в сутки для Самарской области и всего Поволжья. Об этом со ссылкой на замминистра сельского хозяйства России - главу Росрыболовства Илью Шестакова сообщает пресс-служба облправительства.
Рыбалка должна быть доступной и бесплатной для рыбаков-любителей, и эта норма будет закреплена законодательно, сказал Шестаков. Но, по его словам, для сохранения запасов и ликвидации браконьерства в правилах рыболовства будет определена суточная норма вылова. Соответствующий законопроект рассмотрит Госдума во втором и третьем чтениях в весеннюю сессию.
«К сожалению, последние годы мы наблюдаем тревожную тенденцию – последовательное снижение запасов ценных видов рыб», – отметил заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.
На ухудшение состояния запасов влияют три основных фактора: ухудшение экологической обстановки, промышленное браконьерство и безотчётная любительская рыбалка. «По экспертным оценкам, в зависимости от региона любительский вылов составляет 30-200% от легального промышленного рыболовства на данное территории», – сказал Соколов.
Теги: вылов, норма, росрыболовство
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