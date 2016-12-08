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Экс-министра строительства Самарской области оштрафовало УФАС

Самарское УФАС России оштрафовало экс-министра строительства Самарской области Алексея Гришина на 10 тыс. рублей «за несвоевременное предоставление информации, запрошенной Самарским УФАС России».

19 апреля 2016 г. УФАС России запросило у минстроя перечень документов и сведений, которые надо было представить до 28 апреля 2016 г. Но вовремя документы минстрой не предоставил.

«Ответственность за несвоевременное предоставление сведений в антимонопольный орган  предусмотрена частью 5 статьи 19.8 КоАП РФ», - отмечает ведомство.

Гришин уволился из правительства Самарской области 5 декабря прошлого года. Как сообщала пресс-служба областного правительства, Гришин ушел «в федеральное автономное учреждение «РосКапСтрой», которое находится в ведении минЖКХ Российской Федерации. Соответствующее постановление подписал  губернатор Самарской области «на основании личного заявления и письма ФАУ «РосКапСтрой».

12 декабря на должность министра строительства Самарской области назначен экс-глава Волжского района Самарской области Александр Баландин .

Перед Новым годом стало известно, что Гришин назначен на должность директора департамента градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя РФ.

 

Теги: уфас, гришин, штраф

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