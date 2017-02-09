Тольятти хочет 1,5 млрд рублей на год под 11,5% годовых
5 кредитных линий с лимитом выдачи на 800 млн рублей Тольятти хочет открыть с 13 апреля 2017 г. по 12 апреля 2018 г. Еще 4 кредитных линии на 700 млн рублей городу нужны с 24 мая 2017 г. по 23 мая 2018 г.
Занять город хочет под 11,5% годовых.
Заплатить за обслуживание кредитных линий город готов 172,5 млн рублей в течение 2017-2018 гг. При этом 114,778 млн рублей город планирует отдать банкам в этом году, оставшиеся 57, 718 млн рублей – в 2018 г.
Аукционы по выбору банков-кредиторов назначены на 9 марта.
В декабре 2016 г. дума Тольятти утвердила бюджет города на 2017 г. с параметрами: доходы - на уровне 6,586 млрд рублей, расходы – 7,204 млрд рублей, дефицит – 618 млн рублей. Предельный уровень муниципального долга Тольятти на этот год - 6,176 млрд рублей. К 1 января 2018 г. долг не должен превышать 5,894 млрд рублей.
В начале прошлого года Тольятти пытался занять в банках под 13,5% годовых. Но банки не откликнулись. И только в марте, после того, как город поднял ставку до 14,5%, ему удалось найти кредиторов.
Теги: тольятти, кредит, банки, аукцион
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