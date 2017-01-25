Вчера, 16:18

ОНФ ждет сигналов от граждан Самарской области об «убитых» дорогах

Активисты ОНФ ждут обратной связи от жителей Самарской области. Инструментарии проекта Народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» – сайт http://dorogi-onf.ru/ и мобильное приложение.

При этом, пишет пресс-служба фронта со ссылкой на руководителя региональной общественной организации «Дорога63» Аркадия Лазарева, «механизм работы с информацией от граждан понятен, но сложен и требует много времени».

По словам Лазарева, в конце 2015 г. общественники направили в администрацию Самары перечень почти 50 дорог, где необходим ремонт. А деньги город выделил только в 2016 г., и только на 15 дорог из списка.

Все сообщения от граждан ОНФ обещает в конце 2017 г. учесть в рейтингах регионов «по учету мнения граждан при проведении дорожных ремонтных работ и оперативности устранения локальных дорожных дефектов, влияющих на аварийность».

Теги: онф, дороги

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