Вчера, 16:17

Тольяттинский архив предлагает информацию

Жители Тольятти и иногородние граждане могут получить архивную информацию в МФЦ («Мои документы»), либо прислать запрос по электронной почте: archivist06@mail.ru или простым письмом по адресу: 445011, г. Тольятти, ул. Ленинградская, 49. Об этом пишет пресс-служба мэрии.

При запросе имущественного, биографического, генеалогического характера необходимо обратиться в МКУ «Тольяттинский архив» (тел. 310-243, 310-196).

Полная развернутая архивная справка для начисления пенсии по запросу Пенсионного фонда и информационная справка, заказанная гражданином через МФЦ, выполняются МКУ «Тольяттинский архив» в течение 30 дней. Этот срок надо учитывать при подаче архивного запроса социально-правового характера.

Теги: тольяттинский архив, справки

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