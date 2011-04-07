Тольяттинский архив предлагает информацию
Жители Тольятти и иногородние граждане могут получить архивную информацию в МФЦ («Мои документы»), либо прислать запрос по электронной почте: archivist06@mail.ru или простым письмом по адресу: 445011, г. Тольятти, ул. Ленинградская, 49. Об этом пишет пресс-служба мэрии.
При запросе имущественного, биографического, генеалогического характера необходимо обратиться в МКУ «Тольяттинский архив» (тел. 310-243, 310-196).
Полная развернутая архивная справка для начисления пенсии по запросу Пенсионного фонда и информационная справка, заказанная гражданином через МФЦ, выполняются МКУ «Тольяттинский архив» в течение 30 дней. Этот срок надо учитывать при подаче архивного запроса социально-правового характера.
Теги: тольяттинский архив, справки
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