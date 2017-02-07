Вчера, 15:15

Самарская область готовится занимать

Минфин Самарской области утвердил условий эмиссии и обращения государственных облигаций Самарской области 2017 г.

В этом году область планирует разместить облигации на 10 млрд рублей.

В проекте постановления правительства области указано, что в 2018 г. область планирует выпустить облигации еще на 12 млрд рублей, в 2019 г. – на 10 млрд рублей. «Средства от размещения облигационных займов Самарской области будут направлены на погашение долговых обязательств Самарской области», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В 2017 г. на обслуживание госдолга планируется потратить 5,4 млрд рублей, в 2018 г. – 5,7 млрд, в 2019 г. – 6,1 млрд рублей.

Сроки размещения нового займа пока не определены.

В утвержденной в январе долговой политике области на 2017-2019 гг. говорится, что в этот период «Самарская область будет менять запланированные сроки привлечения заемных средств, ориентируясь на реальное исполнение бюджета и конъюнктуру на рынке заимствований».

По данным на 1 февраля, сумма госдолга Самарской области – более 67,403 млрд рублей. Большая часть долга – облигационные займы – 30, 940 млрд рублей (в обращении находятся облигации 5-ти займов 2012-2016 гг.). Еще более 19,300 млрд рублей – это ссуды и кредиты из федерального бюджета, более 17,155 млрд рублей – банковские кредиты, 7,127 млн рублей – областные госгарантии.

По данным на начало февраля, с учетом внесенных изменений параметры бюджета Самарской области выглядят так: доходы – 143,451 млрд рублей; расходы – 146,743 млрд рублей; дефицит – 3,292 млрд рублей.

Теги: самарская область, облигационный заем, госдолг, бюджет

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